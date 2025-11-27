游智彬日台交流協會演「斬首劇」 王世堅轟「叛徒神經病」讓使節看笑話

新黨秘書長游智彬到日本台灣交流協會，當街上演「斬首」行動劇。（翻攝自游智彬臉書）

針對日本首相高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」，引起中國大動作反制，新黨的游智彬等人竟跑到日本台灣交流協會前上演行動劇，揮道具大刀高喊「嗆高市斬萊爾」。對此，民進黨立委王世堅痛批此舉是「下三濫、神經病」，更怒嗆這種言論在國外就是叛徒、重大罪犯，建議他們乾脆去申請政治庇護，庇護到中國的「新疆勞改營」算了。

游智彬等人今（27日）上午在日本台灣交流協會前面上演行動劇，當場揮起道具大刀，狂嗆要反制高市，就必須先把「萊爾校長」（賴清德）砍頭，還稱「天要亡台灣就要先解決萊爾校長」。游智彬在現場質問：「中國人為什麼要打中國人？為什麼一國兩制台灣方案在台灣不能談？」

廣告 廣告

王世堅表示，說要斬首自己國家領袖或者其他國家領導人，講這種話「我覺得他基本上已經犯法了」，並指出，對國家領袖可以發表意見與指責，但提到「斬首」這在國外不得了，「一定叛徒、重大罪犯！這會被逮捕」。他強調，在美國也是如此，尤其美國對於總統的生命安全多麼重視，有任何情資不利，他們一定深入調查。

王世堅痛批「做人要有節制」，指責他們跑到日本在台協會去講，「夠膽你到總統府講，到市中心講，他哪敢！」王世堅說，到總統府前說要斬首總統，這不是言論自由，一定當場被憲兵逮進去查辦，看看是什麼原因，「或者你根本就是個神經病，應該送松德院區」。

王世堅痛罵，挑外國使館來表示，等於借用外國在台灣的館場人員、藉外館人員保護助威，「講不客氣這叫下三濫啦！出醜出到外國使館面前！」他怒轟這是不對的，更諷刺他們乾脆說要政治庇護算了，「那不是神經病嗎？」王世堅說，台灣是最自由民主的國家，跑到外館去申請政治庇護，「庇護他到中國那邊去，關到新疆勞改營，瘋了吧！」他怒嗆夠膽就到立法院、總統府提出討論，跑到外館只是讓外國使節看笑話。

★《鏡新聞》關心您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

中國壽司郎排隊10hr黃牛賺爆 網怒罵「漢奸」打臉官方抵制

反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑

挺台第一線！石垣市長談高市「台灣有事」 台海若封鎖將受生存威脅