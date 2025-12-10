游智彬簽生死狀約戰王世堅 衝民進黨鬧場險遭車撞

新黨副秘書長游智彬(左)10日帶著生死狀前往民進黨中央黨部找王世堅(右)決鬥，但旋即被警方架離現場。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕新黨副秘書長游智彬不滿政府提出的1.25兆國防特別預算案，日前赴民進黨中央黨部拋衛生紙抗議，被民進黨立委王世堅反嗆「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」；游6日聲稱簽好「生死狀」，邀王27日上拳願擂台決鬥。王世堅今(10日)在民進黨中央受訪時，游智彬拿著生死狀闖入採訪現場，隨即被警方架離，期間在馬路上險遭一輛計程車撞上。

游智彬3日前往民進黨中央，在對街抗議「民進黨大烙賽，衛生紙給你擦屁股啦」。當時正接受採訪的王世堅隔空回應，他不多批評，這些人夠膽就放馬過來，自己隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，「在那邊亂吆喝，我不吃這套」。

對此，游智彬透過社群平台撰文表示，他決定接受王世堅的挑戰，生死狀簽下去了，並揚言將於27日登上拳願明星格鬥賽(FOF)主辦的「娛樂格鬥賽事」，在擂台接戰王世堅。

王世堅今天下午出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，他直言，游智彬莫名其妙鬧場，自己當然都會直接反應，但經他事後了解，才知道游智彬原來是要選舉，這樣炒作新聞不好，游既然簽了生死狀，已證明勇氣十足，這樣就夠了。

過程中，游智彬突手持一張紅底黑字的生死狀現身黨部，混入採訪媒體群，站到王世堅身旁入鏡，多位員警見狀後立刻上前架離。游被帶離時仍高喊，「王委員，立法委員看一下，警察在亂搞，我們國家的警察可以這樣亂搞嗎？」

不過，游智彬被帶到大樓另一側出入口後並未離去，而是繞到王世堅的受訪現場，再次被警方壓制架離。其間，游智彬與警方在黨部旁的北平東路上，險些遭到一輛迎面駛來的計程車撞上，駕駛緊急煞車，場面相當驚險。

