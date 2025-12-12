游智彬約戰王世堅先暖身？找火辣網紅「助拳」挨揍影片曝

政治中心／徐詩詠報導



新黨副秘書長游智彬日前公開證實，指出自己將出賽27日的拳願明星格鬥賽，同時他也把目標對準現任立委王世堅，利用對方受訪時間，不斷在外舉布條高喊口號挑釁。對此，王世堅事後稱「對方夠膽放馬過來，我人在這邊，在那邊吆喝什麼意思」，甚至放話：「我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」如今游智彬再度在 IG 上露面，並找來格鬥女網紅，游智彬在影片中一連挨揍多拳，象徵自己約戰王世堅是玩真的。





游智彬約戰王世堅來真的！找火辣女網紅「助拳」挨揍影片曝光

游智彬曾在王世堅受訪時鬧場。（圖／民視新聞資料照）

回顧事發過程，10 日游智彬利用王世堅在民進黨中央黨部前受訪時，突然拿著包衛生紙抗議高喊口號，似乎刻意想和王世堅發生口角；後續游智彬更不斷拿著自己簽好的生死狀往王世堅衝去，隨後遭警方當場架離。事隔多日，游智彬為了展現決心，再度於 IG 現身。這次他找上格鬥網紅 BonBon合作拍片，並再度邀王世堅出來打拳。









游智彬一連被打了3拳。（圖／翻攝BonBonIG）





BonBon 寫下：「拳擊抗打企劃——你的外送拳到了！這集來賓是約戰王世堅擂台見的新黨副秘書長游智彬，他到底扛不扛得住 BonBon 揍呢？歡迎各路勇者挑戰！」影片中，只見游智彬帶著生死狀出現，並稱自己只喜歡跟美麗的女生在道館 PK。BonBon 也說，她會現場測試游智彬抗打能力是否足以上擂台打拳，並表示：「如果連我都扛不住，就不要去了。」影片後續游智彬一連挨揍多拳，挺過之後 BonBon 更發出戰鬥邀請，稱：「游智彬已經從容不迫地被我打 3 拳了，王世堅你敢跟我打嗎？」

BonBon笑稱若游智彬撐不過她打擊，正式比賽就別去了。（圖／翻攝BonBonIG）













