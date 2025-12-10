游智彬舉布條鬧場「險被車撞」！王世堅反應曝光

政治中心／楊佩怡報導

新黨副秘書游智彬在3日跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，與正在受訪的綠委王世堅發生口角衝突，並簽下生死狀。而今（10）日游智彬突然拿著生狀布條衝到正在受訪的王世堅面前，立刻遭一旁的警方架走，過程中游智彬還差點被車撞到。而王世堅面對如此荒誕的場景，則冷回「好自為之」。





游智彬（左）日前簽訂生死狀正式開槓王世堅。（圖／翻攝自游智彬臉書）

游智彬近來接連槓上王世堅，游智彬3日因不滿賴總統拋出「8年1.25兆國防特別預算」，又突然跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，當時不僅打到一旁員警跟民眾，甚至還為此跟王世堅互嗆。王世堅事後就反嗆：「夠膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思」，甚至放話：「我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套」。結果就在6日，游智彬在臉書證實他已簽下生死狀，宣告登上拳願擂台，想正面對決王世堅的企圖心。

游智彬（最左）今又拿生死狀紅布條跑到王世堅（右5）面前挑釁。（圖／民視新聞）

沒想到，今（10）日王世堅下午出席民進黨中常會前受訪，他回應指出游智彬上週莫名其妙鬧場，他當下當然是直接做反應；但事後了解後才知道，對方是為了選舉炒作這樣很不好，「這位游先生，他既然簽了就證明他勇氣十足，這就夠了……」，還沒等話說完，游智彬戴著口罩、鴨舌帽，手上拿著寫有「生死狀」3字的紅色布條，上前要和王世堅嗆聲，警方則趕緊衝上前將游智彬架開。

游智彬（最左）拿紅布條鬧場，立刻遭警方架走。（圖／民視新聞）

被架開後，游智彬試圖想返回現場鬧，不料在過馬路時，差點被車輛撞擊，場縣相當驚險。面對游智彬的突然鬧場，王世堅則表示，「我是希望說他（游智彬）能夠好自為之，不要這個樣子，因為他（游智彬）不只是上禮拜來鬧場，他（游智彬）很莫名其妙鬧了很多，在我們國家現在正是大家需要團結的時候」。

