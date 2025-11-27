政治中心／綜合報導

命理師詹惟中日前貼出日本首相高市早苗照片、暗酸"尖嘴猴腮"遭群起砲轟、發文致歉；今（27號）新黨的游智彬又搬"萊爾校長"道具、跑到日台交流協會前抗議、還上演斬首行動劇，立委王世堅痛批簡直瘋了、應該送醫院，跑到外館只是讓人看笑話。

新黨副秘書游智彬：「這個萊爾校長我們今天要嗆高市，反制賴清德先把萊爾校長來砍頭。」

新黨游智彬跑到日台交流協會前嗆聲，砲口對準日本首相高市早苗和賴總統。

新黨副秘書游智彬：「討伐賴清德，為什麼一國兩制台灣方案，在台灣不能談，為什麼中國人要打中國人。」

游智彬赴日台協會「斬首萊爾校長」 王世堅：神X病、瘋了（圖／民視新聞）實在好糗，游智彬話講到一半、背後萊爾校長還應聲倒下。新黨大動作跑到日台協會抗議，就是因為不滿高市早苗的"台灣有事"說，不過跑到外館抗議，不只網友直批丟臉，王世堅也看不下去。

立委（民）王世堅：「講不客氣這叫下三濫，出糗出到外國使館面前，你說要斬首總統，這不是言論自由喔，這一定當場憲兵就把你逮進去，這一定視查辦，看看你是什麼原因，或者你根本就是個神經病，那應該送松德院區。」

讓不少台灣人爆氣的還有他！命理師詹惟中臉書貼出有前德國總理梅克爾、英國前首相柴契爾和高市早苗照片，寫下"很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？看面相就知道，其中一個才是。貼文一出被認為就是在暗酸高市早苗，儘管詹惟中事後緊急刪文致歉，強調沒惡意純粹提醒，但事後又被發現，就連道歉文都刪除。

命理老師詹惟中：「我本身也很挑的，我的民宿特色是前面有停車位。」

游智彬赴日台協會「斬首萊爾校長」 王世堅：神X病、瘋了（圖／民視新聞）詹惟中和女兒近年來在日本經營民宿，網友發文一定要抵制，請大家廣傳、若有朋友在日本也請一起抵制，還把內容翻譯成日文。致電詹惟中但本人未接電話也未回應。

過激言論、荒唐行徑，就怕傳出去，只會讓外國看笑話。

