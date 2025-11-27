即時中心／徐子為報導

日本首相高市早苗本月初表態「台灣有事就是日本有事」，引起中國及統派人士強烈不滿。新黨副秘書游智彬等人今（27）日上午在日本台灣交流協會前上演「行動劇」斬首總統賴清德。對此，民進黨籍北市立委王世堅表示，儘管他不認識游智彬，但游的斬首言論是犯法行為，還重磅嗆「或者你根本就是個神經病，應該送松德院區」，夠膽就到總統府、立法院，跑到外館只是讓外國使節看笑話而已。

游智彬今上午在日台交流協會前當場揮起道具大刀，嗆要反制高市，就必須先把「萊爾校長」（賴清德）斬首，還稱「天要亡台灣就要先解決萊爾校長」。游智彬在現場質問：「中國人為什麼要打中國人？為什麼一國兩制台灣方案在台灣不能談？」



對此，王世堅在立院受訪時表示，說要斬首自己國家領袖或者其他國家領導人，講這種話「我覺得他基本上已經犯法了」，並指出，對國家領袖可以發表意見與指責，但提到「斬首」這在國外不得了，「一定叛徒、重大罪犯！這會被逮捕」。他強調，在美國也是如此，尤其美國對於總統的生命安全多重視，有任何情資不利，他們一定深入調查。



王世堅痛批「做人要有節制」，指責他們跑到日本在台協會去講，「夠膽你到總統府講，到市中心講，他哪敢！」王世堅說，到總統府前說要斬首總統，這不是言論自由，一定當場被憲兵逮進去查辦，看看是什麼原因，「或者你根本就是個神經病，應該送（臺北市立聯合醫院）松德院區（精神病院院區）」。



王世堅痛罵，挑外國使館來表達意見，等於借用外國在台灣的館場人員、藉外館人員保護助威，「講不客氣這叫下三濫啦！出醜出到外國使館面前！」他怒轟這是不對的，更諷刺他們乾脆說要政治庇護算了，「那不是神經病嗎？」王世堅說，台灣是最自由民主的國家，跑到外館去申請政治庇護，「庇護他到中國那邊去，關到新疆勞改營，瘋了吧！」他怒嗆夠膽就到立法院、總統府提出討論，跑到外館只是讓外國使節看笑話。

廣告 廣告





快新聞／游智彬赴日台協會「斬O萊爾校長」 王世堅砲轟「叛徒神經病」該送這地方

新黨副秘書游智彬等人今（27）日上午在日本台灣交流協會前上演「行動劇」斬首總統賴清德。（圖／擷取自游智彬臉書）













《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／游智彬赴日台協會「斬O萊爾校長」 王世堅砲轟「叛徒神經病」該送這地方

更多民視新聞報導

涉犯詐欺、反滲透法！中配徐春鶯遭羈押禁見 民眾黨回應了

好消息！宏福苑找到生還者 香港消防處證實了

近40%居民是長者！香港宏福苑大火 疑因「這個」釀災

