游智彬跑到日本交流協會「揮刀斬首」 王世堅痛罵：下三濫！叛徒

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起中國大動作反制，然而新黨的游智彬等人今（27）日竟然還跑到日本台灣交流協會前上演行動劇，高喊「嗆高市斬萊爾」。這讓民進黨立委王世堅看不下去，痛罵「下三濫、神經病」，已經犯法，在國外是叛徒、重大罪犯，出醜出到外國使館面前，乾脆說要政治庇護算了，「庇護他到中國那邊去，關到新疆勞改營」。

游智彬等人今天跑到日本台灣交流協會前面上演行動劇，游智彬當場揮起道具大刀狂嗆，要嗆高市反制賴清德，先把萊爾校長砍頭，還稱天要亡台灣就要先解決萊爾校長，中國人為什麼要打中國人？為什麼一國兩制台灣方案在台灣不能談？

新黨上演行動劇喊嗆高市斬萊爾（圖／翻攝畫面）

對此，王世堅表示，說要斬首自己國家領袖或者其他國家領導人，講這種話的，「我覺得他基本上已經犯法了」。王世堅指出，對部會首長、國家領袖可以發表意見跟看法，可以指責，但是為什麼要講斬首呢，這在國外不得了，「一定叛徒、重大罪犯！這會被逮捕」，在美國也是這樣，尤其美國對於總統的生命安全是多麼重視，有任何情資要對總統不利，他們一定深入調查。

「做人要有節制」，王世堅痛批，跑到日本在台協會去講，「夠膽你到總統府講，到市中心講，他哪敢！」他說，到總統府前說要斬首總統，這不是言論自由，一定當場被憲兵逮進去查辦，看看是什麼原因，「或者你根本就是個神經病，應該送松德院區」。

王世堅說，挑外國使館來表示，等於借用外國在台灣的館場人員，借用這些外館人員保護助威，這是很糗，「講不客氣這叫下三濫啦！出醜出到外國使館面前！」他痛罵，這是不對的，乾脆說要政治庇護算了，「那不是神經病嗎？」

王世堅轟，台灣是最自由民主的國家，去外館申請政治庇護嗎，「庇護他到中國那邊去，關到新疆勞改營，瘋了吧！」他怒嗆，夠膽就到立法院、總統府提出討論，要放話應該在這地方放話，跑到外館去，只是讓外國使節看笑話。

