游智彬鬧場遭毆喊告沈伯洋 日議員石平發文反應曝！

新黨副秘書長游智彬「鬧場」爭議頻傳，今（9日）印太戰略智庫舉行2026首場研討會，包括受邀訪台的日本參議員石平、民進黨立委沈伯洋等人全在場，游智彬竟衝進會場、手舉寫有「漢奸」紅色字樣的看板鬧事。現場疑似爆發肢體衝突，游智彬遭架離、當場倒地的畫面流出。游智彬事後在臉書發聲、揚言喊告，稍早又曬出前往警局影片，表示要「告發沈伯洋教唆傷害」。同一時間，日本參議員石平也在X發文，反應曝光。





游智彬鬧場「稱遭圍毆」喊告沈柏洋！石平發文喊「加強日台合作」反應曝光

日本參議員石平近日訪台，今（9日）受邀參加印太戰略智庫2026首場研討會，游智彬鬧場被架出會場，主張「遭暴力圍毆」揚言提告。（圖／民視新聞）

日本參議員石平近日訪台，今（9日）受邀參加印太戰略智庫2026首場研討會，與民進黨立委沈伯洋共同擔任主講人。沒想到新黨副秘書長游智彬突然衝入鬧場，還自備寫有「漢奸」紅字的看板，隨後現場疑似爆發肢體衝突陷入混亂，游智彬遭架離、當場倒地的畫面也曝光。稍早游智彬於臉書發文，主張遭到「暴力圍毆」，並指出將「赴警局提告」。





今（9日）傍晚6時許，游智彬再度發文，親曝他現身警局前的影片，氣憤表示「告發沈伯洋教唆傷害」。然而同一時間，日本參議員石平更新個人X帳號，曬出今（9日）上午參訪立法院的畫面，與民進黨立委王定宇、印太戰略智庫執行長矢板明夫等人友善交流，還配文「我們從國會的角度深入探討了未來加強日台合作的問題。」。

日本參議員石平（左圖中）曬出參訪立院畫面，與民進黨立委王定宇（左圖右）和矢板明夫（左圖左）等人友善交流，表示「深入探討了未來加強日台合作」。（圖／翻攝自石平X）









