游智彬鬧場遭毆發聲了！家族28口「從中國來」再掀議

新黨副秘書長游智彬「鬧場」爭議頻傳，去（2025）年曾硬闖入立法院二樓媒體區開直播，並以「大塊呆、老女人」等字眼羞辱女立委，爆發朝野衝突；前陣子，槓上綠委王世堅的他，又衝到綠營黨部拋衛生紙鬧場。今（9日）印太戰略智庫舉行2026首場研討會，包括受邀訪台的日本參議員石平、民進黨立委沈伯洋等人全在場，但游智彬又衝進會場、手舉寫有「漢奸」紅色字樣的看板鬧事。現場疑似爆發肢體衝突，游智彬遭架離、當場倒地的畫面流出。游智彬稍早在臉書首發聲、揚言喊告，但留言區卻罵聲不斷，連帶也讓他家族有28中國人「全靠外公一人」寄生台灣的背景再度被起底並掀起討論。

面對游智彬在現場遭人圍毆的說法，兩位架離他的民眾身分稍早曝光，分別是西門町台獨大旗隊創隊長李文賓以及民團「實踐正義」林大洲，兩人擔任會場工作人員；其中李文賓受訪時，否認自己有動手。

游智彬鬧場上癮「遭毆喊告」網酸爆！全家28中國人「靠他」寄生台灣再掀議

西門町台獨大旗隊創隊長李文賓（左）、民團「實踐正義」林大洲（右）。（圖／民視新聞）





另外，對於鬧場被架出會場一事引發討論，游智彬稍早在臉書發文表示「邀石平和平辯論，獨派卻暴力圍毆」，他也不斷更新最新動向，寫下「游智彬（將）赴警局提告」、「前往告發中」。但貼文曝光後，網友們看法兩極，其中一派人留言開酸「你真的好丟臉千萬要說自己是大陸人」、「人家又沒請你到場，自己拿看板自我介紹是『漢奸』還真奇葩」、「不要挑釁不就沒事了？」、「自己去別人場子鬧場，還怪別人打人，爛透！」。

值得一提的是，先前就有網友掀出游智彬的家族背景，踢爆他全家28個中國人，當年都靠外公一人寄生台灣。游智彬2023年選立委時曾接受中國媒體《中評社》訪問，他當時就自爆「外公率全家28人從福建回台」的家族事，內容中提到游智彬在中國福建出生，直到1995年國一時才隨家人來台定居，在讀淡江大學取得「中國大陸研究所」碩士學位後，有到中國廈門大學攻讀金融博士。

據了解，游智彬的外公游亞慶1928年出生於桃園龍潭的地主家庭，國共內戰時期，外公被國民黨徵調到中國打仗、戰後滯留當地。游智彬的外公在中國娶妻組建家庭，育有4男2女，並曾在福建某鹽場當官。一直到台籍老兵可返台後，外公游亞慶1992年決定遷回台灣，之後又陸續花了幾年時間，才把所有子女以及孫輩共28口人全遷回台灣。

