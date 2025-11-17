游書庭開車前確認「哪一個煞車、油門」 工作人員嚇爛

游書庭憑青春愛情短劇《一拍即合》走紅，擁有帥氣外型與結實身材的他，近來挑戰大銀幕，在電影《解碼 Ten Chances》中化身熱血菜鳥刑警「張刑警」，展現與以往截然不同的形象。片中不僅有多場在山路飛車追逐嫌犯的動作戲，還得親自上場開車拍攝，讓他直呼壓力山大。他笑說：「因為太久沒開車，上場前還先確認哪個是煞車、哪個是油門！」讓導演與全場工作人員都替他捏了一把冷汗。

游書庭飾演菜鳥警察。（圖／獨具慧眼文創）

他形容角色是個雞婆但有正義感的年輕警察，「我把自己想像成還沒畢業的大學生來演，明明是刑警辦案，但講話不夠有魄力，像學生上台報告沒背熟稿一樣。」雖然與男主角謝佳見對手戲不多，但兩人私下會在網上聊天，「我們聊健身、登山、溯溪之類的話題，興趣很像。」談到印象最深的一場戲，他回憶道：「那場戲要開車在山路追嫌犯，我雖然有駕照，但十年來實際開不到十次，當下真的有點怕。好在危險場面都有專業車手代拍，我只需要拍特寫畫面。」

廣告 廣告

游書庭飾演菜鳥警察。（圖／獨具慧眼文創）

即便如此，他仍親自開了一小段山路，「導演他們超緊張，我自己也怕把劇組的車撞壞。上車前問清楚油門煞車位置後才敢發動，結果實際上路後還好，慢慢開OK啦！」

戲外，游書庭經營YouTube頻道《瘦身有氧》人氣頗高，已累積超過26萬訂閱。他以健康陽光形象獲得許多品牌邀約，《解碼 Ten Chances》導演也因此相中他飾演刑警一角。近來更受邀至企業與地方活動帶領有氧教學，他開心說：「沒想到線上教學的內容，能延伸成實體帶動跳！接下來要到竹北市公所和上百位居民一起運動，感覺很新鮮、有活力，也希望未來能有更多機會讓我展現不同面貌。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音