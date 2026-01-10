游淑慧揭行政院還有2.7兆預算 狠酸急什麼急 不夠花嗎？

今年度的中央總預算案還沒進入審議階段，民進黨日前發布新聞稿，列出總預算遲未審的影響，稱將阻礙國家進步。國民黨台北市議員游淑慧發現，綠營新聞稿其中一段不小心說了大實說，預算未通過，行政院仍可動用2兆多預算，她狠酸「不夠花嗎？」

游淑慧今（10日）表示，民進黨昨天的發的新聞稿，罵了一堆，但其中一段不小心說了大實話。她說，這段提到「……115年度總預算未審議通過，不得動支總額高達 2,992億元……」，這句話代表什麼？可以動支的預算高達2兆7千多億，因總預算未審議通過，而不能動用才10%。

游淑慧指出，因為今年度總預算高達3兆0350億，扣除這民進黨所說的不得動支額，高達2兆7千億的預算，民進黨政府已經可以執行了。她狠酸，「急什麼急，兩兆多不夠花嗎？」

貼文曝光後，網友也留言批綠營，「流氓政府？土匪政權？永遠搞不懂少數服從多數」、「10%不能動支就哇哇叫！如照分配預算來看，近期第一季不能動支的比率就更少了！分明就是藉不審一丁點的預算在情緒勒索！」

