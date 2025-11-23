游淑慧疑京華城金流異常挨告 不起訴處分確定

台北市議員游淑慧。資料照。廖瑞祥攝



去年間，當外界質疑京華城有弊端時，台北市議會依監察院糾正報告組成「京華城容積違失案專案調查小組」追查，召集人、國民黨籍台北市議員游淑慧在接受媒體訪問時表示，有委員發現金流有異狀。京華城認為名譽受損對游淑慧提出誹謗罪告訴，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，處分不起訴，京華城不服聲請再議，但台高檢署認為全案已調查完備予以駁回，不起訴處分確定。

去年6月14日「京華城容積違失案專案調查小組」召開第8次會議，事後游淑慧受訪表示，調查小組先針對此案進入台北市都委會的起因進行了解，發現此案進都委會的理由「很奇怪」，她解釋，由於該案曾在2018年進入都委會後被否決，業者提告後司法訴訟敗訴，但卻因為前市長柯文哲交辦、跳過相關程序，最後又進入都委會。

游淑慧說，前市府讓都委會扮演審議和研議角色，幾乎就是「裁判兼教練」，造成此情況的是彭振聲與前台北市都發局長黃景茂，除此之外，也發現業者曾先後拜訪彭振聲、黃景茂及柯文哲，但時程皆未登錄市府廉政倫理規範表，經政風處認定是關說。

不僅如此，游淑慧還說，調查小組委員還發現不適合公開資訊，就是與此案金流有關，已私下建議市府應向廉政署告發，調查小組會議預定24日開會討論報告初稿，7月定稿。

京華城董事長陳玉坤。呂志明攝

京華城認為名譽受損，6月17日前往北檢對游淑慧提出《刑法》誹謗罪告訴，當時京華城董事長陳玉坤表示公司申請容獎都經過合法程序，「但是這幾天游淑慧議員變本加厲來為我們京華城容積案，一再提出模糊焦點、誣衊我們的嫌疑，說我們的案子有資金的問題，雖然她前2天有做出澄清說明，但事實上我們認為她有故意造謠、帶風向，讓外界誤解我們有不法情事，所以今日才會來北檢提告。」

檢方調閱游淑慧當天的錄音，確認她僅表示「有委員發現不適合公開的資訊」，且「可能與金流有關」，並未直接指控京華城金流異常。檢方認為，游淑慧的言論基於調查小組內部討論與京華城公開聲明作出回應，屬於主觀評價，並非虛構事實。

此外，檢方指出，京華城容積案涉及重大公共利益，由市議會專案小組調查是否存在行政違失，屬於可受公評之事。游淑慧作為議員發表意見與評價，並未逾越言論自由範疇，也未構成誹謗罪，因此以罪嫌不足處分不起訴。

