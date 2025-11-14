游淑慧開酸「這麼假」 高嘉瑜還原「台北市變上海市」爭議過程

國民黨台北市議員游淑慧（左）、民進黨前立委高嘉瑜。（翻攝游淑慧、高嘉瑜臉書粉專）

民進黨前立委高嘉瑜近來接獲民眾投訴，指北市府重陽敬老金網頁出現「上海市政府」字樣，後續發現是自動翻譯問題，連日來和北市社會局互槓，藍營台北市議員游淑慧今（14日）參戰，質疑高嘉瑜惡意抹紅蔣萬安市府，還問是否真有投訴人存在，並批她為了選舉一路走來都「這麼假」，不過，高嘉瑜也曬出和投訴人受訪同框照，證實真有其人外，並還原接獲投訴過程。

游淑慧今（14日）透過社群開嗆高嘉瑜，質疑她對於台北市社會局網站出現「上海市」字樣別有用心，她提出4點質疑，包含是不是真有這個民眾、是不知情還是故意設定、高嘉瑜爆料前有無查證或詢問社會局、高嘉瑜自己有無用手機重複查證，游淑慧控高就是為了選舉「惡意獵巫、抹紅市府公務員」等，大酸10年前內湖漂流木如今烏龍爆料，「一路走來都是這麼假」。

廣告 廣告

高嘉瑜也持續針對事件對外回覆，今發文先曬出同框投訴人受訪合照，證實真有其人外，她也表示，投訴人已先向社會局反應，卻僅得到新聞稿跟網址回覆，高嘉瑜質疑，社會局早知有問題：「卻掰說設定俄文刻意為之，還提告偽造文書？」

高嘉瑜也提出6點說明還原投訴過程，她指出，投訴人擔心遭詐騙、向社會局反應又得不到解答，並砲轟「事實也並非社會局第一時間所說的設定俄文才會有這樣的狀況，社會局是對全體市民亂掰」，且投訴人今再用手機瀏覽社會局網頁，「上海市政府」字樣已消失，高認為，代表手機即使有自動翻譯，問題還是能解決。





更多《鏡新聞》報導

擬用演唱會票吸海外旅客交通部挨轟 黃捷：不應犧牲我國粉絲權益

八炯、閩南狼遭中國懸賞 中配亞亞喊報仇：感謝祖國媽媽撐腰

被問有信心讓賴清德過境美國本土？ 林佳龍3字回應要大家放心