游淑慧險上當！假監理站email千萬別點 「2字」破解詐騙

國民黨台北市議員游淑慧今揭露一起冒充監理服務網的詐騙事件，她表示自己收到一封看似真實的詐騙郵件，幾乎上當。游淑慧直言要不是我沒車就上當，並呼籲有疑慮打165反詐專線，連結網頁不要隨便登錄個資，要注意有「gov.tw」才是真正的政府網頁。

國民黨台北市議員游淑慧。（圖/資料照）

游淑慧今天（16日）在臉書發文表示，剛收到這封mail，以假亂真到自己直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單。打開網頁後，網頁畫面確實也跟監理服務喔九成像。自己再次看郵件內容，通知的是違停事件。但因為她沒有車、何來的違停？

游淑慧秀出詐騙監理站網頁，幾乎可以以假亂真。（圖取自游淑慧臉書）

游淑慧指出，所以她再次確認網址「https://mvds-twapp.net……」其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「.gov」，正版的是 「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是她直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網，然後登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊，「連我都差點被騙，所以提醒大家」。

游淑慧強調，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他。真正的監理站網頁還會提醒大家，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙，總之收到任何要繳費的訊息，「記得停、看、查」。游淑慧最後感嘆，「唉，我那小小多詐騙的國家，政府除了提醒外，能不能舉國之力、全力打詐」？

