游淑慧︰北捷排班警力空窗期就是張文犯案時間

游淑慧今(23)早接受採訪說，這段空窗期就是張文犯案時間，若捷警再提早一點到，是否能夠阻止張文再釀下中山商圈憾事。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕北捷發生1219無差別攻擊事件，台北市議員游淑慧昨深夜在臉書發文，指出事件發生時，站內並無捷運警察，排班甚至出現一小時空窗期。游淑慧今(23)早接受採訪也說，這段空窗期就是張文犯案時間，若捷警再提早一點到，是否能夠阻止張文再釀下中山商圈憾事。她更懷疑，張文計畫攻擊事件長達一年，是否已經事先踩線，了解勤務空窗期，才會選在該時段犯案。

游淑慧表示，昨日台北市議會交通委員會進行專案報告時，北捷提供的時序令她感到奇怪，指出站長在2分鐘內就抵達，而捷運警察9分鐘之後到，而且嫌犯都已經逃逸了，捷警才抵達。追問下，市警局坦承當下站點一個捷運警察都沒有，追查勤務班表也發現中間有一個空窗期，下午3點到5點有一班，下一班就直接跳到6點到晚上8點。

廣告 廣告

「我細思極恐，張文的作戰計畫長達一年，會不會他也知道有空窗期，事先踩線再犯案。」游淑慧說，這都可以透過勤務排班避免。她也補充，捷警人力加強是在鄭捷事件後改善，經過這些年卻沒有意識到台北車站勤務最繁忙、最容易出狀況的時間點，這是昨天進行專案報告非常意外的一點。

此外，游淑慧提到，站長身上沒有任何防備工具；除了要處理煙霧彈，還要急救傷患。她問，這樣的人力，站長怎麼可能應付過來？況且，行控中心(OCC)已經在看監視器，怎麼會沒有發現兇手持有刀械，6、7次的通報，沒有一次提到刀械，這會讓市警局同仁做出錯誤判斷。

再者，高鐵、台鐵與北捷都在同一個站體，捷運公司並無在第一時間於聯合群組內通報，同步讓台鐵、高鐵戒備，而是事件過後才由消防局與其他單位聯繫。她更指出，「沒有發現保全有太多角色，總是可以滅火、通報。」

游淑慧認為，每年有20次事故演練，卻不夠真實跟確實，才導致基礎的SOP漏洞依然存在。她說，況且最重要的，兇手持有刀械其實看得出來，卻沒有通報，受傷的民眾也顯然不是嗆傷，因為他胸口有大量出血，其實哪怕站長無法判別這是什麼樣的刀傷，還是有經驗的員警可以回報這是利刃所傷。「這些都是考驗第一線同仁平常訓練是否落實，可以心不慌、謹慎地去處理，我覺得我們有更多SOP可以阻止，避免後面這麼多傷害。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

東吳學生辣問統獨 鄭麗文反要求「不用這樣挑釁地問」！

北捷連續攻擊》張文資金來源曝光 最大「金主」就是靠媽

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

