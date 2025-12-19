游淑慧：即使舊法門檻也須6人 今5大法官自己玩？

新修正的《憲法訴訟法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。但憲法法庭今天（19）日由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

不過，未參與判決的蔡宗珍、楊惠欽及朱富美三位大法官隨即共同提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決之審判權限，由5位大法官署名作成之判決，依法不生效力。

意見書認為，修正後憲法訴訟法新規定作為總統明令公布的有效法律，非經立法院依法變更、廢止，或由合法組成之憲法法庭依法宣告其失效前，對憲法法庭及大法官均具有絕對拘束力；即便成為憲法審查標的，其效力亦不因此喪失或「暫停」。

意見書特別強調，由5位大法官署名作成的「114年憲判字第1號判決」，形式上一望即知不符法定人數要件，屬顯然無效。

國民黨台北市議員游淑慧今日在《新聞大白話》指出，即使先不要看藍白修正的《憲訴法》，只要看舊版《憲訴法》第30條規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。」

游淑慧指出，現有大法官是8名，三分之二以上參與評議也就是6名大法官參與評議。結果現在5位大法官自己玩起來，連參與評議門檻都未達到！「大法官你們的法律素養是什麼？」

游淑慧直言，即使地方議會也有最低出席人數，小小議員都懂，為何憲法法庭不用？未來如果只剩一位大法官也可以解釋？什麼叫獨裁？憲法法庭就叫獨裁！賴清德就叫獨裁！

