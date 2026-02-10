游淑貞促成吉安秧苗寒害現金救助 籲農友主動反映災損公所將協助 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

吉安鄉於日前接獲秧苗低溫通報，受連續性低溫寒害影響，水稻秧苗出現嚴重凍傷情形。對此，吉安鄉長游淑貞今（10）日指出，她接獲反映後，立即派遣公所農業課前往現地勘查並彙整災情陳報縣政府，隨後在縣政府及中央單位共同協力下，促成農業部公告辦理「115年1月低溫農業天然災害現金救助」，自即日起至3月2日止受理申請。她也親自關切辦理申請民眾，並呼籲農民若近期仍有類似災損狀況，可主動向公所反映，公所將即時啟動協助機制。

「本次連續性的低溫寒害，首當其衝即為育苗階段的水稻秧苗。」游淑貞表示，1月28日接獲種植秧苗友人反映後，她即親赴現場了解實際狀況，確認秧苗大面積凍傷情形嚴重，並於當日指示公所農業課啟動農業天然災害處理程序，掌握受損範圍、協助農民爭取補助。

游淑貞指出，吉安鄉為重要秧苗產區，除供應吉安鄉亦涵蓋壽豐、鳳林及花蓮市等地種植需求量，此次寒害影響層面廣、受損程度高，公所責無旁貸，必須站在第一線協助農民度過難關。

吉安鄉公所說明，完成現地初勘後，隨即於翌日函請縣政府組成災損勘查小組，並由縣府邀集農改場及農糧署等單位，會同公所辦理災損鑑定作業，經確認符合救助要件後，農業部於2月6日正式公告救助，依公告內容，凡吉安鄉內具合格種苗登記證之農民因本次低溫寒害致秧苗受損，且損害率達20%以上者，均可提出申請，每箱秧苗救助金額為新台幣15元。

吉安鄉公所指出，永興種苗行負責人葉先生前來吉安鄉公所申請寒害救助，申報受損秧苗數量達3萬5千箱，顯示本次寒害對育苗產業衝擊甚鉅，進而也影響年前插秧進度。游淑貞到場關心申請情形，了解農民實際困境，並責成農業課持續提供必要協助。

「吉安鄉以農立鄉，面對天然災害，公所將持續與縣府及中央保持密切合作。」游淑貞強調，若近期作物出現災損情況，請農友務必第一時間向農業課通報，公所將立即啟動查報與勘災作業，全力協助農友申請救助以協力度過難關，早日恢復正常農作。

照片來源：吉安鄉公所

