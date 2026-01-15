游淑貞偕鄉代勘仁安部落聚會所

吉安鄉公所積極推動「一部落一聚會所」施政目標，繼那荳蘭部落聚會所落成啟用後，備受族人期待的「仁安部落聚會所新建工程」目前進度已達近九成，預計將於今年一月底完工。

鄉長游淑貞高度重視工程品質與細節，親率公所團隊，偕同吉安鄉民代表余震華、林志忠、仁安村長廖建緯及部落頭目黃世光等人前往工地現場會勘（見圖），期盼這座結合文化傳承與運動休閒機能的「部落之心」能早日完工交付族人使用。

仁安部落長期缺乏聚會所，每逢歲時祭儀或開會研習時，都必須與社區發展協會、婦女舞蹈班及文健站等輪流使用活動中心，空間運用相對受限。為回應族人長年心聲，游淑貞鄉長親自召開兩次座談會面對面溝通民意，並積極向各級單位爭取建設補助，最終獲得花東基金挹注一八○○萬元，加上公所自籌配合款九六八萬元，總工程經費達二七六八萬元，順利推動聚會所新建計畫。

會勘中，游淑貞鄉長與代表、村長及頭目逐一檢視各項工程設施，確保施工品質。新建的聚會所包含寬敞高挑的風雨球場，未來可作為部落豐年祭、部落事務討論及滿足民眾樂活休閒空間使用；同時設置無障礙友善廁所，並規劃兩間儲藏室，可作為部落文健站；外面鋪設壓克力彩繪地坪，打造繽紛、實用且具多元功能的活動空間。

部落頭目黃世光表示，聚會所即將完工，族人們都感到十分欣喜與期待。未來孩子們可以在風雨球場盡情運動，長輩們則能在嶄新的文健站空間中獲得更完善的樂活照護，族人可隨時在部落聚會所有效運用，學習傳統技藝、辦理各項歲時祭儀等創意活動。

游淑貞鄉長指出，仁安部落聚會所的設計不僅考量祭儀需求，也融入運動休閒機能，高挑的風雨球場設計讓未來無論是舉辦部落傳統技藝競賽、或社區民眾進行休閒運動，都能享有最舒適的環境。並強調，這項建設是中央、縣府、鄉公所與代表會攜手合作的成果。目前工程已進入最後收尾階段，公所將持續監督，確保順利完工，送給仁安部落族人一份最棒的新年禮物，落實吉安鄉「適性宜居、文化共榮」的施政願景。