游淑貞向花蓮縣府爭取百萬購逾5千冊新書 打造全齡親子共讀城市
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
為培養親子共讀文化，吉安鄉長游淑貞今（26）日表示，她致力打造書香城市，帶領團隊逐步推展「全齡化閱讀與親子共讀」政策，持續加碼文化投資、厚植閱讀根基，閱讀不只是知識的入口，更是一種生活的溫度。她也感謝花蓮縣長徐榛蔚與縣府支持，未來將持續以閱讀為核心，打造全齡親子共讀城市。
游淑貞指出，吉安鄉透過逐年增編購書預算與規劃多元閱讀活動，鼓勵全家大小走進圖書館，讓書香自然流動於家戶書房與客廳。114年度增購新書預算更高達新台幣 167萬元，象徵吉安施政軟實力邁入新的文化閱讀里程碑。
吉安鄉公所表示，114年度吉安鄉立圖書館及各閱覽室同步啟動館藏汰舊換新計畫，編列爭取167萬元採購最新閱讀叢書，內容涵蓋學齡前啟蒙繪本、學生必讀經典、成人人文議題到樂齡健康生活書籍，兼顧不同年齡世代的閱讀需求。全年也推出7場大型新書展，展出逾5000冊新書。豐富而即時的館藏更新，不僅大幅提升公共圖書館的服務能量，也有效帶動進館人次與借閱率成長。
吉安公所引述眾多鄉親反饋，假日經常和孩子們一起到吉安鄉立圖書館或慶豐閱覽室，發現許多與時俱進的書籍主題，從親職教育到文化旅行，美食料理、或AI科技資訊非常多元，借書和翻閱雜誌成為家人共同探索的旅程，也讓「回館借(看)書」成為生活中最期待的小確幸。
「長年耕耘教育，深信閱讀是啟發心靈、形塑品格的根基。」游淑貞強調，閱讀不只是課業的延伸，而是滋養生活的養分，是家庭幸福的源頭。為了讓閱讀走進更多家庭，圖書館每週規劃說故事、主題導讀、閱讀手作等活動，讓孩子在故事中學會想像，也讓家長重拾與文字共處的喜悅。走進圖書館的那一刻，書頁翻動的聲音與親子輕聲細語分享，是最動人的風景。
「圖書館不只是借書的地方，更是讓世代相遇、讓故事發生的地方。」游淑貞特別感謝徐榛蔚與縣府的支持，使吉安鄉購書預算能逐年成長，讓鄉立圖書館持續成為承載文化與情感的公共空間。未來，吉安鄉將持續以閱讀為核心，規劃更多創新主題書展與閱讀推廣活動，讓「愛閱讀」的種子深植人心。
照片來源：吉安鄉公所提供
馬太鞍堰塞湖蓄水僅剩2.6萬平方公尺 林保署花蓮分署：達階段性任務風險大降
