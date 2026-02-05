游淑貞媒合多家企業春節送暖 陪伴20位弱勢孩童選新衣過新年 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

農曆新年將至，為讓弱勢孩童也能穿新衣、過好年，吉安鄉公所今（5）日表示，NET花蓮門市昨日舉辦「愛．衣起」暖心 GO 活動，由鄉長游淑貞媒合NET服飾、安順長照社團法人及麥當勞等善心企業共同投入公益關懷行動。游淑貞也邀請花蓮畢士大、善牧中心及基督教芥菜種會少年之家共 20 位孩子，在年前親自選購新衣、享用麥當勞餐點，提前感受過年的歡樂氛圍，也在寒冬中感受到社會滿滿的陪伴與善意。

廣告 廣告

吉安鄉公所指出，活動於NET花蓮中正路門市展開，孩子們在社工與老師的陪同下，依序挑選、試穿適合自己的新衣。此次活動由安順長照社團法人贊助6萬元購衣金，每位孩子可於3千元額度內自由選購所愛。游淑貞除親自頒贈感謝狀，感謝企業與社福單位的熱心響應，也走進賣場陪伴孩子們一同挑選衣服。

游淑貞媒合多家企業春節送暖 陪伴20位弱勢孩童選新衣過新年 11

花蓮善牧中心執行長朱玉貴表示，感謝吉安鄉公所的用心，以及 NET 與麥當勞的善意支持，讓孩子們十足感受到如家人般的疼愛與陪伴。孩子們在自由購買氛圍中安心、快樂迎接新年換新衣的喜悅，對孩子的成長過程和生活經驗都別具意義。

麥當勞董事長楊政道說，感謝游淑貞牽線，讓企業有機會參與如此有感且具意義的公益行動，希望帶給孩子們濃厚的年節氣氛，未來也期待持續陪伴孩子們快樂飲食成長，他並祝福大家新年平安健康、行大運。

游淑貞表示，照顧孩子不能只停留在制度與補助，更需要溫暖的陪伴與實際行動，感謝有愛企業與社福單位攜手合作，讓孩子在年前不僅換上新衣，也補足了心理的溫馨感受。未來公所必將持續串聯更多社會資源，為需要被守護的孩子們鋪陳更穩定的成長路，讓這份愛心轉化為永續的社會善行力量，打造更有溫度的幸福社會。

照片來源：吉安鄉公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

解決學校聘用身障者難題 楊華美成功促花蓮縣府編列經費

宜蘭縣發布國際運動賽事獎勵辦法 林茂盛：符合「這資格」將可申請

【文章轉載請註明出處】