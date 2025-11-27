游淑貞成功爭取軍機噪音補助擴大範圍 可望由4村擴增13村 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

吉安鄉長期因軍機噪音造成民眾生活影響，吉安鄉公所今（27）日表示，經公所持續向中央與縣府爭取改善。經多方協調與專業研議，花蓮環保局正式提出公告建議草案，吉安鄉可望由原本僅4村納入補助，擴增至13村，受惠人口大幅增加。對此，吉安鄉長游淑貞表示，感謝中央、縣、鄉3方合作為民發聲，使鄉親多年期待逐步落實，公所也將持續扮演溝通橋樑，確保政策順利推動。

游淑貞指出，感謝立委傅崐萁、黃仁，於今年辦理「國軍花蓮聯隊軍機噪音影響案」說明會，邀集環保局、空軍第五戰術混合聯隊、鄉公所及鄉民代表會和各村長鄉親們共同就噪音監測、補助劃設與區域規劃交換意見。取得共識後，環保局提出「114年度花蓮機場航空噪音防制區劃定草案」，採「最大花蓮機場航空噪音防制區」為原則，兼顧土地使用與防制需求。

游淑貞表示，依草案內容，吉安鄉原有補助資格包含，1級防制區的勝安、仁里、宜昌村，以及2級防制區的北昌村含分村吉昌村；新提案新增仁和、稻香、永安、東昌、福興五村為1級防制區，每戶每人補助450元。

再者，2級防制區除原北昌村外，增加吉昌、南昌、慶豐、吉安等村；另將原屬1級的勝安、仁里、宜昌3村調整至2級，每戶每人補助5百元。最終補助資格仍以正式公告為準。

游淑貞說明，目前4村補助人口數約26007人；若草案通過，吉安鄉19村中將有13村納入補助範圍。依戶政資料，截至114年10月底，草案所列13村在籍人口達67749人，屆時受惠人數將大幅提升。

游淑貞提醒，申請資格須於整年度，即從1月1日至12月31日設籍於防制區內且具中華民國國籍。新生兒與結婚遷入者則不限設籍時間，只要完成戶籍登記即可申請。

照片來源：吉安鄉公所

