游淑貞支持度領先逾4成 花蓮國民黨部將建請中央提名參選縣長

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣長選舉前哨戰開打，花蓮縣國民黨部今（21）日表示，黨部於1月8日召開全縣委員會議，經與會全體委員充分討論並取得一致共識，決議以全民調方式作為花蓮縣長人選提名的重要依據，經民調分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，吉安鄉長游淑貞之支持比例均高於前花蓮市長葉耀輝，呈現全面領先趨勢。黨部強調，將正式建請黨中央提名或徵召游淑貞，代表中國國民黨參選花蓮縣長。

花蓮國民黨部表示，依據決議，花蓮縣黨部近日已正式委託專業民意調查公司，針對葉耀輝與游淑貞2位進行民調作業。調查結果顯示，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距為40.1個百分點；進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市中，游淑貞之支持比例均高於葉耀輝，呈現全面領先趨勢。

「縣黨部將依黨內既有程序，正式建請黨中央提名或徵召游淑貞，代表中國國民黨參選花蓮縣長。」花蓮國民黨部強調，本次民調為黨內的內參民調，依據中國國民黨115年直轄市長暨縣市長提名特別辦法所辦理，在全縣委員會議共識下推動，過程嚴謹、程序完備，結果清楚反映地方基層與多數民意之期待。

花蓮縣黨部呼籲，全黨同志在提名程序完成後，務必團結一致、凝聚力量，共同為花蓮的長遠發展努力，爭取縣民的認同與支持。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

