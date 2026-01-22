游淑貞民調勝出 她嘆：他們誤以為花蓮還有「民主」

記者李鴻典／台北報導

國民黨花蓮縣長初選引發關注，國民黨花蓮縣黨部8日開會決議全民調，21日卻直接發布內參民調結果，吉安鄉長游淑貞支持度51.9％，大勝前花蓮市長葉耀輝40％。引發葉耀輝不滿痛批，縣黨部主委盧新榮告訴他5月初選，最後卻用偷偷摸摸的方式辦所謂「內參民調」，還對外發布，根本拿他當墊腳石。前總統府發言人Kolas Yotaka對此表示，雖然他們誤以為花蓮還有「民主」，還是要給他們拍拍手。

花蓮縣長徐榛蔚明年底卸任，吉安鄉長游淑貞正式表態，已準備好承擔更大的責任。（圖／翻攝自游淑貞臉書）

Kolas Yotaka指出，游淑貞被視為傅氏王朝的代理人，是傅崐萁政權的延續。花蓮縣原本應該很美好，是台灣面對太平洋的門面，不但是全國最大的行政區，也設有軍事要塞。但過去20幾年，花蓮縣已被傅崐萁玩成黑色骯髒的軟土。

Kolas Yotaka說，多年來地震、堰塞湖、觀光旅宿、農村漁村、部落的災後重建遙遙無期不說，20幾年選出相同一個傅崐萁，現在跑到立法院，使花蓮成為國安的破口。

Kolas Yotaka提到，葉耀輝、孫文學校總校長辦公室主任何啟聖等人很勇敢，誤以為花蓮還有「民主」，給他們拍拍手。任何願意站出來斷絕傅崐萁勢力的人，不管是台面上的葉耀輝和何啟聖，或其他未宣布、不分政黨的人選，都是花蓮的一絲希望。徹底斷絕傅崐萁在花蓮的勢力，對台灣才好。

