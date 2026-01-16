游淑貞籌措喪葬費 助弱勢度難關

寒冬冷風襲人，卻吹不散人間的溫情。吉安鄉長游淑貞帶領公所團隊，持續走入鄉境各村里巷弄，以實際行動關懷弱勢鄉親，將最即時、最溫暖的力量送到需要的人身邊。

近日，游鄉長得知南華村鍾姓及勝安村謝姓兩戶弱勢鄉民遭逢喪親之痛，因家境清寒，無力負擔突如其來的喪葬費用，生活頓時陷入困頓，隨即指示團隊啟動關懷機制，並且親自予以慰問（見圖），盼為悲傷中的家屬帶來一絲依靠。

此次慰問的南華村個案，江姓案主的母親原居北部，因病返吉安老家調養，長子早逝，兩名女兒在外地僅靠微薄收入度日，平日由服役中的孫子照顧，未料日前乍然辭世。女兒們趕回老家處理後事，但喪葬開銷對於捉襟見肘的家庭而言，無疑是沉重的壓力。

另一名謝姓個案，乃設籍吉安勝安村的七旬獨居長者，長期獨自居住於花蓮市公寓之中，直到多日未出門才被鄰居發現亡故。其在北部從事送貨工作的弟弟匆忙返鄉處理後事，卻因收入有限，難以獨力承擔相關開銷。

鄉長游淑貞秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，第一時間率領社會課同仁分別前往致意，且親手送上公所的壹萬元仁愛喪葬慰問金，並細心叮嚀家屬節哀順變、保重身體。同時也指示啟動社會福利網絡，轉介張榮發基金會進行專案協助，期盼透過公私協力，為弱勢家庭撐起一道溫暖而堅定的支撐。

吉安鄉公所長期以「即時援助、縮短求助期程」為目標，致力建構完善的社會安全網。游淑貞鄉長特別感謝鄉民代表、村鄰長及志工夥伴們在第一線默默守望，讓需要被看見的人不被遺忘。公所呼籲，若鄉親有生活困難，或發現身邊有需要急難救助的個案，可主動聯繫鄉公所社會課（電話：03-8523126分機160、166）。讓關懷持續在鄉里間流動，溫暖每一個角落。