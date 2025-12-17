游淑貞表態參選花蓮縣長 地方人士大讚：跨越藍綠有口皆碑 19

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

2026花蓮縣長選舉受外界關注，據了解，日前國民黨花蓮縣黨部辦理131週年黨慶時國民黨副主席李乾龍在會上喊出，「明年對花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」。對此，吉安鄉長游淑貞16日大方表態，為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任，已做好準備來爭取各界與鄉親的認同。

游淑貞表示，她也特別感謝李乾龍的公開肯定，並表示她從政以來都是一步一腳印，用最踏實的行動及對選民負責的赤誠之心，做好每一項職務。她說，若能代表國民黨參選縣長，同樣會秉持初心，持續為縣政建設的永續發展添磚加瓦，為民眾謀求最大的福祉。

廣告 廣告

游淑貞也強調，花蓮這2年歷經數次嚴重的天災，導致觀光與各產業蕭條，因此強化防災體系的韌性，以及復甦產業將會是重中之重的首要目標。

在產業的復甦方面，游淑貞也說，她將積極整合各領域，做好評估與完整的規劃，逐步健全花蓮海、陸、空的交通，打開影響產業聯外阻礙的構思，以及加速導入AI技術來幫助產業進行轉型與永續發展的前瞻性。

此外，花蓮國民黨地方人士也指出，國民黨若提名游淑貞，勝選機率非常高，首先是她在吉安鄉長任內的各項成績都是有目共睹，能力經得起檢驗。再者，游淑貞的個人特質也非常優異，基層出身，從鄉民代表到縣議員、鄉長歷練完整，表現出女性從政的堅韌與對各族群與不同意見的包容性，「可以說，跨越藍綠都有口皆碑，是代表藍營競選花蓮縣長最優質也最強的人選」。

照片來源：游淑貞臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

樺加沙天然現金救助已撥付逾1千9百萬 花蓮縣府持續輔導公所加速審認

陳瑩促成「原保地貸款保證」 原民會偕3機構簽約預計明年上路

【文章轉載請註明出處】