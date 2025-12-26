游淑貞表揚全國、全縣語文競賽特優小選手

吉安鄉公所為表彰鄉內學子在一一四年「花蓮縣語文競賽」以及「全國語文競賽」中的亮眼表現，在吉安國小隆重舉行頒獎典禮。由鄉長游淑貞親自主持，公開表揚榮獲「特優」佳績的二十五項個人與團體選手，慎重逐一頒發獎勵金，肯定孩子們在語文學習上的深耕成果，透過榮譽激勵更多學子投入語言學習與母語傳承，自信迎向未來挑戰。

典禮現場氣氛溫馨熱烈，獲獎同學在師長與家長的掌聲喝采中依序上台領獎。本次吉安鄉成績斐然，其中南華國小陳宥榕（撒奇萊雅族語朗讀）、北昌國小張煥杰（臺語朗讀）、宜昌國中高睿晨（阿美族語朗讀），以及吉安國中周言希、林童恩、林芠芹、林家盈組成的阿美族語讀者劇場團隊，於全國賽勇奪「特優」殊榮！為吉安爭光、為花蓮添彩。

在縣級比賽中，吉安鄉學子在作文、國語演說與朗讀、寫字、客語情境式演說、臺語朗讀，以及阿美族、撒奇萊雅族、布農族等原住民族語朗讀與讀者劇場等項目，總計奪下二十五項特優，充分展現吉安長期深耕教育與推動多語文化的顯著成效。

游淑貞表示，語言不僅是學習的根基，更是文化的載體；透過聽、說、讀、寫的紮實訓練，孩子能強化邏輯思考與表達能力，並在溝通中建立自信。她強調，吉安學子能在全縣競爭中脫穎而出，除了學生勤奮不懈，更有賴師長的悉心指導與家長的全力支持，讓孩子得以扎根在地、放眼國際。

吉安鄉公所用心安排公開表揚與獎勵，讓孩子獲得自信心並凝聚學習向心力，也促使孩子在肯定與鼓勵中持續成長。鄉民代表會主席邱美雲亦率代表會到場致意，感謝各校校長與師長的辛勞付出，攜手打造更優質的吉安教育生活圈。從事教育工作三十餘年的游淑貞，每逢各項競賽皆親臨現場為孩子加油打氣，以行動陪伴學子在舞台上建立自信。她強調，鄉公所將持續支持教育發展，讓孩子在吉安累積底氣，用自信的語言把家鄉故事傳遞得更遠，邁向幸福、共榮、永續的花蓮。