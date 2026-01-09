游淑貞親頒紅榜 肯定宜昌國中體育小將亮眼表現

吉安鄉教育軟實力在境內各級學校捷報紛傳中綻放！宜昌國中田徑隊、羽球隊及排球隊，在一一四年花蓮縣全縣運動會中展現驚人實力，締造八金、十一銀、七銅的戰績。鄉長游淑貞特地親赴學校，為表現卓越的體育小將們頒獎表揚，特別是田徑隊男子四00公尺接力項目，以優異默契打破高懸二十六年的大會紀錄，令全場師生為之振奮、齊聲喝采。

「孩子們用汗水換來的紅榜榮耀」，游淑貞感性地表示，吉安寶貝們讓家鄉引以為榮，每一塊獎牌背後都是無數次枯燥訓練的累積，這份堅持到底的精神，正是教育最核心的價值。

縣運中，吉安國中田徑健兒表現尤為亮眼，繳出六金、四銀、三銅的成績單，其中最令人矚目的是國中男子組四00公尺接力，隊員們憑藉著平時紮實的訓練與絕佳默契，最終以三分三十六秒一九的驚人成績衝過終點線，改寫了維持長達二十六年之久的縣運紀錄（見圖）。

除了田徑隊的卓越成就，游淑貞也特別勉勵即將出征的宜昌國中排球校隊。該隊將代表花蓮縣前往桃園，參加全國國中排球聯賽（JHVL）。游淑貞鄉長期許排球小將們能延續縣運奪金的氣勢，在全國殿堂上發揮平時苦練的球技，為花蓮、為吉安爭取更高榮譽。

鄉長游淑貞表示，孩子在學習與成長的過程中充滿艱辛，鄉公所的角色就是給予無限的肯定。我們希望透過一次次的表揚，讓孩子們看見自己的潛力，進而在未來的競賽與人生舞台上，都能擁有更強大的抗壓性與自信。

從「鄉長阿姨」到「教育鄉長」，游淑貞鄉長從事教育工作三十餘年，深耕基層體育發展。她上任以來，致力將吉安打造為適性發展的教育園地，每逢學生有卓越表現，定會親自到校張貼紅榜、及時表彰，以實質鼓勵建立孩子的自信心。吉安鄉公所未來將持續爭取資源，優化校園體育設施與培訓環境，成為學子們最堅實的後盾，讓「吉安之光」在各領域持續綻放。