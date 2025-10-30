游淑貞邀鄉親共賞日本德島阿波舞

吉安鄉長游淑貞自一○八年與日本德島遠藤市長簽訂「友好盟約協定」以來，雙方多次以農業、教育、觀光產業互訪交流，締結深厚情誼，為台日觀光文化開啟新頁。為深化國際合作及促進在地產業加值，十一月二日將舉辦「國際城市‧洄瀾風情－吉安、德島暨玉里、卓溪民俗文化交流活動」，邀請擁有四百年歷史的日本德島南大阪連阿波舞團來台盛大演出，分別於玉里鎮藝文中心及吉安鄉勝安宮廣場登場，並與在地優質團隊共同展現多元文化魅力，邀請鄉親及全台遊客踴躍參與（見圖）。

廣告 廣告

游淑貞表示，這場國際舞蹈嘉年華是藉由吉安鄉策辦的大型國際藝文活動，感謝南大阪連連長安東圭介率領團隊跨海交流，帶來充滿日本傳統民俗與觀光價值的表演，將成為花蓮觀光新亮點，也象徵台日友誼再深化。

活動融合「洄瀾風情」特色，涵蓋原民、客家、閩南、外省與新住民等多元族群舞蹈、樂音與節慶形式，展現地方藝能的傳承與創新。並邀請在地社團參與藝能友誼競技，營造熱鬧嘉年華氛圍，呈現花蓮多元文化共榮共好。