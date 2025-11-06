游淑貞邀鄉親體驗吉安客家文化藝術節 閹雞秤重、踢毽仔競技、廟埕文化飛舞

花蓮縣吉安鄉期待的年度客家盛事「吉安客家文化藝術節」即將登場！活動將於十二月三日及五日盛大舉行，結合客語推廣、民俗體驗與音樂饗宴，展現客庄多元而深厚的文化底蘊。鄉長游淑貞誠摯邀請大家踴躍參與活動，共同傳承客庄情、延續客家味，感受吉安族群共榮文化之美。

今年活動將於十二月三日（三）上午九點在五穀宮，以「閹雞秤重比賽」（見圖）與「踢雞毛毽仔比賽」揭開序幕，重現客家人「春祈秋報」的生活智慧與社區共樂氛圍，讓民眾在廟埕前同歡共樂，體驗節慶的熱鬧與人情味。

最受矚目的「閹雞秤重比賽」，將邀請雞農踴躍報名參賽，帶上精心飼養一整年的閹雞上場一較斤兩。為確保公平性，每人限報一隻雞，由評審確認參賽雞隻均為閹割完整，競賽兼具趣味與挑戰性。屆時「誰是客庄最重冠軍雞」將成為最熱門話題，預料掀起熱烈比拼且趣味橫生。

同場舉行的「踢雞毛毽仔比賽」更是活動另一亮點，比賽將分為長青組、中年組、社會組及青年組等組別，鼓勵不同年齡層踴躍報名參賽。民眾可攜家帶眷共同體驗傳統客庄休閒活動的樂趣，重溫兒時回憶。鄉公所希望藉由這項競賽，傳遞客庄生活智慧與手作技藝，讓民眾在輕鬆愉快的互動中，認識客家文化的樸實與溫度。

吉安公所為延續節慶熱潮，十二月五日（五）晚間六點，在花蓮聖地慈惠堂總堂舉辦「廟埕做客謝平安音樂會」。今年邀請鄉內國中小學樂團學生登台演出，由音樂老師重新編譜客語曲目，結合傳統旋律與現代節奏，並採雙舞台設計，讓展演層次提升豐富性，打造一場兼具創意與文化深度的客家音樂饗宴。另外，活動現場還設有百份好禮摸彩、客庄特色小吃及文創攤位，讓民眾欣賞表演的同時，也能體驗客庄風情與濃厚人情味。

鄉長游淑貞表示，吉安鄉擁有豐厚的客庄歷史與信仰傳統，客家文化藝術節不僅是年度文化盛典，更是推動「客語生活化」與文化傳承的重要平台，期盼透過寓教於樂方式，讓民眾在參與活動中自然親近客語，體驗傳統文化的深厚底蘊。活動內容相當豐富，歡迎鄉親踴躍報名參加，相關活動與報名事宜可洽詢吉安客家事務所（電話：03-8549592），將有專人提供協助。