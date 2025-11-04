游淑貞邀阿波舞踩街 人龍綿延

籌劃近一年的「國際城市‧洄瀾風華－吉安、德島暨玉里、卓溪文化嘉年華」，吉安場於在花蓮勝安宮前登場！

由日本南大阪連阿波舞團領銜，結合吉安各社區發展協會及在地團體組成踩街隊伍，從那荳蘭部落聚會所出發，沿線兩側人潮多綿延近一公里。有坐著輪椅的阿公阿嬤、爸媽帶著孩子揮手迎賓，遊行隊伍的親友團更高喊「加油！加油！」，現場氣氛如浪翻湧、熱力十足。整場活動吸引逾萬人共襄盛舉。

活動現場同樣買氣驚人！攤商前人潮絡繹不絕，叫賣聲此起彼落，人氣美食與文創商品幾乎全數售罄，攤商笑稱：「人潮比過年還多，攤位都賣光光！」活動也吸引大量外縣市觀光客特地慕名阿波舞團而來，不僅帶動住宿、餐飲與伴手禮買氣，更為地方創造觀光產值。此外，亦號召二十餘位攝影老師與攝影愛好者前來捕捉畫面，用鏡頭記錄舞者優雅姿態，為這場國際嘉年華留下最動人的瞬間。

阿波舞踩街活動於下午五時自那荳蘭聚會所起跑，最後抵達勝安宮廟埕。三十組踩街隊伍盛裝亮相，前有阿波舞團熱力開場，小朋友滑步車隊萌力滿點，後有舞龍舞獅與鏟子超人Cosplay壓軸登場。沿途民眾用手機拍照記錄，還有爸爸帶著穿和服的女兒前來觀賞，宛如嘉年華遊行般繽紛熱鬧，成為吉安年度最亮眼的文化盛典。

緊接登場的「為花蓮而舞」尬舞大賽更掀高潮，共有十組花蓮在地舞蹈團隊，展現創意與活力。最終由「舞動人生舞蹈團」勇奪冠軍，「花漾亮麗舞蹈協進會」與「民生社區舞蹈班」並列第二名，「新城鄉嘉里環保志工協會」、「辣媽舞蹈班」及「花蓮靚魅力健康排舞協會」獲第三名。現場楊小姐說：「孩子第一次站上這麼大的舞台，能在這麼大的活動被看見，很感動！」，也有民眾表示是目前看過最大、人潮最彭湃的踩街了。

壓軸登場的南大阪連阿波舞團再度將氣氛推向最高潮。舞者隨著三味線與太鼓節奏高喊「Ah, yattosa！」、「Ah, yatto-yatto！」，象徵「好久不見，你們好嗎？」的問候。九十二歲的高齡團員仍能高舉十公斤重的道具、舞姿穩健，引發現場驚呼。演出尾聲，舞者邀請民眾上台共舞，歡笑聲不斷。