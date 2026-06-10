游淑貞陪伴親子迎端午 粽香傳情交安觀念向下扎根

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在粽葉清香瀰漫的初夏上午，慶豐社區活動中心裡傳來陣陣笑聲。吉安鄉青年會舉辦「115年粽情端午．親子包粽趣暨交通安全宣導」活動，吸引百餘位會員及家屬齊聚一堂，在傳統節慶氛圍中感受親情溫度，也將交通安全觀念悄悄種進每個家庭心中。

活動由吉安鄉公所、吉安鄉民代表會主席邱美雲服務處及吉安鄉青年會共同辦理，特別邀請前中華海產店總廚、蕭媽媽肉粽創辦人林莉雲擔任指導老師。許多家長與孩子第一次學習包粽，從摺葉、填米到綁繩，每個步驟都充滿新奇與挑戰。孩子專注的眼神、大人耐心的陪伴，交織成一幅溫馨動人的端午風景（見圖）。

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吉安鄉長游淑貞到場與鄉親同樂，感謝吉安鄉青年會長年投入公益與社區服務。在理事長吳陳龍帶領下，青年會持續推動兼顧不同世代需求的活動，讓關懷與服務成為串連家庭與社區的重要力量。許多年輕會員在忙碌生活中，仍帶著孩子參與公益，讓助人的種子從家庭萌芽，向下扎根。

在游淑貞眼中，親子包粽不只是端午節的傳統習俗，更是文化傳承與生活教育的重要場域。孩子透過親手參與，學習與家人分工合作、尊重長輩與分享成果，而一顆顆親手完成的粽子，也承載著家庭情感與世代傳承的溫暖記憶。

活動尾聲，花蓮縣警察局吉安分局交通隊員警透過活潑互動的方式進行交通安全宣導，讓親子在歡笑中認識交通規則與用路安全觀念。青年會表示，希望藉由寓教於樂的活動，將文化傳承、家庭教育與交通安全緊密結合，共同營造更溫馨、更安全的社區環境，讓愛與關懷持續在吉安鄉流轉延續。