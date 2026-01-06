游淑貞、何啟聖競選花蓮縣長？ 沈伯洋曝傅崐萁「這樣」盤算

即時中心／張英傑報導



2026年花蓮縣長選舉在即，除了吉安鄉長游淑貞表態參選，資深媒體人何啟聖也表態爭取，選情讓人霧裡看花！對此，民進黨立委沈伯洋今（6）日指出，外界若熟悉花蓮過往選舉脈絡，不難看出前縣長傅崐萁在選戰中一貫的操作模式，也就是表面看似陣營內部人選競逐，實際卻是在既定布局下的安排。





沈伯洋表示，傅崐萁在過去多次選舉，擅於放出不同人選，讓各方角力、競逐聲量，待情勢逐漸明朗後，才在較後期推出真正屬意的最終人選；這樣的操作方式，容易讓外界誤判，實則可能都在整體盤算之中。



他進一步分析，目前國民黨內部看似對花蓮縣長人選意見分歧，但不排除仍是延續過往策略，藉由多方試水溫、觀察民意走向，再於關鍵時刻整合資源；依照以往經驗，真正的關鍵變化恐怕要等到接近5月、6月，選情進入後段，才會逐漸浮現。





