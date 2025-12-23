游盈隆上任前民調送禮？郭正亮示警美1動作：賴壓力很大

郭正亮指出，游盈隆(左)上任中選會主委前，送個民調大禮給了賴清德(右)。（合成圖／示意圖／資料照）

台灣民意基金會23日公布民進黨政黨形象民調，其中近六成認為，民進黨不是一個清廉的政黨，董事長游盈隆直言這是極大的否定。前立委郭正亮認為，民進黨支持度反漲，這其實是游送給賴清德的禮物。然而賴在彈劾案衝擊下民調會降，美國也會給賴很大的壓力。

「那個並不稀奇，可是他的政黨支持度還是超過國民黨？」郭正亮23日在《林嘉源辣晚報》節目表示，民進黨的人又不關心清廉，他們現在只在乎執政。游盈隆特別在上任之前發布這個民調，等於是幫賴清德送禮物，因為民進黨的「民調」是爆漲7％。

郭正亮直言，這樣的情況，還上漲7％？就知道支持賴清德的是什麼樣的人，他們只在乎統獨。

郭正亮提到，黃國昌說要把第二階段投票拉到520，這個想法是對的，就是要去各地辦公聽會、說明會，讓這個事情不斷延燒，這樣也會使得憲法法庭不敢做動作。比方說現在立法院有25個案子逕付二讀，難道三讀通過之後，你這個憲法法庭都要用5個人來否決嗎？

郭正亮強調，敢這樣對著幹嗎？現在訂在520，剛好是賴清德就職滿兩周年，在彈劾案衝擊下，「我就不相信你民調不會下降！」另外一方面的壓力會來自美國，因為預算不能審，如果是卡到財政收支劃分，美國人會覺得非常荒唐。這個問題，兩邊都有壓力。

郭正亮指出，大家都知道關鍵是在賴清德不協商，他就看著辦，去承受美國的壓力。就他所知，美國已經拜訪過國民黨立院黨團，知道狀況了，並不是國民黨反對軍購。美國公布110億美元清單，算有誠意，裡面有些項目確實值得買，「所以，賴清德的壓力會蠻大的！」

