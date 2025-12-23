游盈隆任中選會主委引綠營內部反彈？ 鍾佳濱妙答：回歸專業審查

台灣民意基金會董事長游盈隆受行政院提名為中選會主委，人事案待立院審查。 圖：翻攝自游盈隆臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院昨日公布中選會主委、副主委及委員提名名單，其中拍板由台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，引發社會討論，部分綠營支持者亦表達不同意見。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23）日回應表示，立法院對於獨立機關人事案，將回歸「適格、適任」原則審查，並未正面回應特定人選所引發的政治反彈。

鍾佳濱指出，人事同意權的行使，雖然名義上是審查是否適格、適任，但無可避免仍會帶有一定程度的政治審查意味。至於在野黨是否認為此次行政院提出的名單，納入其推薦人選，是否構成所謂「釋出善意」或「遞出橄欖枝」，鍾佳濱表示，這應由在野黨自行判斷，而非由執政黨或民進黨團來主張。

鍾佳濱進一步說明，過去一段時間，立法院在人事同意權行使上，曾遭遇強力杯葛與抵制，而中選會作為獨立機關，明年將面臨重要選舉。他表示，希望相關人事案能儘速完成審查，讓中選會得以持續且有效地運作，確保選務不中斷。

對於游盈隆個人爭議，鍾佳濱則指出，游盈隆過去無論是在學校擔任教職，或在社會上主持相關機構，社會各界本來就會有不同看法，這是必然的現象。他強調，若未來游盈隆順利通過立法院審查，出任中選會主任委員，基於中選會為獨立機關的定位，相關人員都必須嚴守公正、獨立主持選務的要求。

鍾佳濱也補充，目前名單尚未進入立法院實質審查階段，對於各個被提名人選的評論與檢視，應留待審查過程中進行，屆時各黨團自然會依其立場充分表達意見。

