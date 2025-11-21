游盈隆喊蔡英文選台北市長！吳思瑤傻眼「亂點選舉譜」：應該不是認真的

記者楊士誼／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆日前稱，若立委沈伯洋參選台北市長會輸得很難看，而能夠挑戰台北市長蔣萬安的不是立委王世堅，只有前總統蔡英文。民進黨立委吳思瑤今（21）日對此笑回「我想游盈隆應該不是認真的啦」，游盈隆「亂點選舉譜」，若跟他認真就輸了。她也強調，若沈伯洋參選會是非常亮眼的選項，不會選得難看。「我覺得會說這種話的人應該是害怕，先放話來為自己壯膽」。

吳思瑤表示，這是天花亂墜，過去亂點鴛鴦譜，現在是亂點選舉譜。把腦筋動到蔡英文身上，「我想游盈隆應該不是認真的啦」，若跟他認真就輸了。吳思瑤說，蔡英文卸任總統後，努力為台灣國際拓展台灣的能見度，蔡英文是台灣最好的國際代言人，應該沒有人想像她參選台北市長，可當成創意，不需要跟游盈隆認真。

吳思瑤也指出，若沈伯洋代表民進黨參選台北市長，代表的意義有許多層次，如年輕世代參政再躍進一步，且沈伯洋的努力也受到各方肯定，雖然是新科立委，但是展現在國防、國安、法律、外交等專業，是新世代的政治明星，且沈伯洋的生活圈也都在台北，作為市民，沈伯洋一定有對於台北更好的嚮往。

吳思瑤隨後表示，但沈伯洋深知戰場在立法院，他想要在國防、外交等議題上貢獻更多，這應當是他給自己設定的重要任務。有無參選想法，絕對要尊重當事人，若沈伯洋投入選戰，會是非常亮眼、吸睛、有爆發力的選項，不會選得難看。「我覺得會說這種話的人應該是害怕，先放話來為自己壯膽」。

