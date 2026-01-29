游盈隆喊「沒證據境外介選嚴重」 吳思瑤沉默 給打這分數

吳思瑤(左)意圖強調境外勢力介選嚴重，但游盈隆(右)直言政府沒有找到非常多證據。（合成圖／資料照、郭吉銓攝）

立法院28日聯席審查中選會委員提名名單，綠委吳思瑤詢問，目前在台灣的中共、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回應，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重」。吳思瑤一陣尷尬沉默，後在臉書給游打70分，引發熱議。

吳思瑤28日問及，民調禁制期現行為10天內禁止發布民調，倘若要調整，是否同意？游盈隆回答「未嘗不可！」至於調整幾天可接受？游盈隆表示「7天。」吳思瑤提到，因為國民黨團總召傅崐萁、藍委翁曉玲提案要變3天，這樣可以嗎？游盈隆直言「3天太短了！」

此外，吳思瑤指出，法務部公布對岸介選手段，包括境外資金介選、網路選舉賭盤、認知作戰假訊息操作，2024年被依《反滲透法》偵辦的「境外勢力介選」有117件、287人。吳思瑤詢問，是否認為在台灣的中共、境外勢力介選嚴重？游盈隆強調，坦白講，作為一個嚴謹的政治學者來說，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它很嚴重，所以我覺得我們應該審慎！」吳思瑤默然。

「那個沉默太尷尬了！」5萬追蹤的粉專「觸極者」直呼，雖然吳思瑤也提了一堆人數、案例，但陸委會副主委梁文傑日前才承認，《反滲透法》起訴的案子很多根本告不成，所以梁文傑有句名言，說什麼「不起訴不代表沒罪，只是現行法律找不到可以判有罪的部分」。

網友表示「游能講出這種話，代表多少還是有點良心，但能撐多久就不知道了」、「感覺又快換人了」、「每當吳思瑤講一句，游盈隆就抿嘴一次，看完整篇的質詢對話，可憐啊！當上主委，游盈隆注定要晚節不保」、「她還在自己帳號說給70分，真的很好笑，不承認翻車」。

