游盈隆將掌中選會？他過往批綠名言全被翻出

▲台灣民意基金會董事長游盈隆有望接掌中選會主委。（圖／匯流新聞網提供）

[NOWnews今日新聞] 行政院昨（22）日公布中選會委員提名名單，主委確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆、副主委則提名東吳大學法律系教授胡博硯，引外界反應兩極。對此，政論粉專《政客爽》細數游盈隆一系列批綠名言，狠酸：「相信賴清德一定很有魄力，繼續提名下去就對了，加油。」

行政院發言人李慧芝昨表示，國民黨與民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆擬任委員並為主委，另提名胡博硯擬任委員並為副主委。

廣告 廣告

針對此事，《政客爽》今揭露，游盈隆過去曾批評民進黨立委沈伯洋、批評聯電創辦人曹興誠，更狠批過大罷免「沒有正當性，是台灣民主之恥」等。另外，游盈隆也嗆過總統賴清德「所作所為都在弱化台灣」，更罵過前行政院長蘇貞昌「敗軍之將不足言勇」。

《政客爽》認為，提名游盈隆當中選會主委的新聞一出來，綠營集體炸鍋，痛批他對大罷免奚落、讓罷團情何以堪。但他相信賴清德一定很有魄力，繼續提名下去就對了，加油。

該文一出，底下網友也紛紛留言狠酸：「沒事，已經被聖上摸頭了」、「等著看會是尤伯祥2.0，還是蔡宗珍2.0」、「終究還是要回到黨的懷抱」、「換了位置換了腦袋，他不會是例外的」、「不在位裝清流，在位變下流，人民習慣了」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

大罷免風暴平息！賴清德聲望顯著回溫：綠營基本盤歸隊

綠營支持度絕地反彈！最新民調曝光：藍白停砍年金讓優勢一夕蒸發

游盈隆獲提名中選會主委 吳子嘉讚他1人格特質：民進黨裡找不到