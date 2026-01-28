游盈隆將辭台灣民意基金會董事長 任中選會主委期間不公開評論政治

中選會主委被提名人游盈隆表示，若未來出任中選會主委，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事職務。（資料照片／張哲偉攝）





立法院內政、司法及法制委員會今天（28日）針對行政院函送的中選會委員提名名單進行聯席審查，中選會主委被提名人游盈隆表示，他已有相當覺悟，擔任中選會主委勢必有所犧牲，若未來出任中選會主委，他除了不再公開評論台灣政治外，也將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事職務。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席會議，審查行政院函送的7位中選會委員名單，包含主委被提名人游盈隆、副主委胡博硯，以及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義。

廣告 廣告





游盈隆在口頭報告時表示，他11月底抱著如臨深淵、如履薄冰的心情，接下行政院提名，因為他知道中選會主委的工作非常艱鉅，並非常人能理解，但中選會的工作關係到台灣民主成敗，承擔這樣的角色是無比沉重與榮幸，他是懷抱理想與使命感，希望為台灣民主做出貢獻。

游盈隆指出，在當前政局緊張、政黨高度競爭的環境下，中選會要同時取得各政黨、候選人及選民的信任，是非常艱鉅的挑戰；若能獲國會同意，他未來一定會堅持絕對的超然中立、客觀公正，並以專業精神、能力全力投入。





對此，國民黨立委牛煦庭質詢時提問，游盈隆身為台灣民意教育基金會董事長，長期從事民調與政治評論，未來若出任中選會主委，如何拿捏角色分際？

游盈隆回應，「我已有相當覺悟」，擔任中選會主委勢必有所犧牲，可能失去公開評論台灣政治的自由，但他作為政治學者與關心台灣的知識分子，這樣的犧牲是為了更高、更重大的目標，因此他必須做這樣的割捨。

他也補充，若未來出任中選會主委，他除了不再公開評論台灣政治之外，將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事職務，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

為中選會人事拜會立院朝野 游盈隆：若通過將是台灣民主一大步

張惇涵拜會民眾黨團 遞報告酸黃國昌：這不是密件可帶出去

提名游盈隆任中選會主委 政院「7人名單」已送立法院審查