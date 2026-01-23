游盈隆拜會國民黨團 傅崐萁驚訝他無黨籍笑稱：棄暗投明是對的

行政院秘書長張惇涵今（23）日率領中選會7名新任提名人，拜會立法院藍綠白3黨團尋求支持。其中下午來到國民黨團，總召傅崐萁得知主委被提名人游盈隆已不具任何黨籍時非常驚訝，直呼，「迎向光明不容易，有這樣的勇氣不容易」。

行政院秘書長張惇涵率領中選會7位新任提名人拜會國民黨團。（圖／中天新聞）

本次行政院提出中選會正副主委提名名單為：游盈隆為主委、胡博硯為副主委，及委員陳宗義、黃文玲，其他被提名人為李禮仲（中國國民黨推薦）、蘇嘉宏（中國國民黨推薦）、蘇子喬（台灣民眾黨推薦）共計7人。

張惇涵帶著游盈隆一行人拜會國民黨團，總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥及立委許宇甄等人接待。

傅崐萁表示，賴清德總統就任後，就把溝通的大門關起來，唯獨這次中選會人事案，經過朝野共同推薦，在接下來的審查過程，立法院會本於專業誠實，把未來要執行的方向，經由國會同意後為國為民，謹守中華民國所有制度的底線，不只要尊重法治，更要依法行政。

國民黨團總召傅崐萁和中選會主委被提名人游盈隆互動熱絡。（圖／中天新聞）

傅崐萁提到，希望這次的中選會人事案，是朝野合作的開始，他更向賴清德總統喊話，「何時要與國民黨和民眾黨喝大和解咖啡，黨團拭目以待」，至於行政院長卓榮泰要求和在野黨辯論，他們也隨時恭候，「馬年我們要馬到成功，放馬過來也沒有關係」。

游盈隆則說，透過這次拜會，他有感受到國會第一大黨的善意，肯定協商式民主的精神，希望這次人事案可以順利。游盈隆也強調，未來的中選會一定會超然中立，不會為特定政黨服務，而是為所有政黨、候選人與選民服務，期盼朝野共同支持，讓社會看見全新的中選會樣貌。

國民黨團總召傅崐萁。（圖／中天新聞）

傅崐萁最後則提到，自己比較意外的是，游盈隆現在竟然是無黨籍，游盈隆則補充，自己是在2019年退出民進黨，傅崐萁聽完則笑稱，「迎向光明不容易，有這樣的勇氣不容易，你當時熱愛的政黨是跟施明德一起打拚的，這才是我當時認識的游教授，往對的方向走是對的啦！棄暗投明是對的」。

