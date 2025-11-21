游盈隆正式最後通牒：曹興誠涉誹謗7天內道歉否則提告

台灣民意基金會董事長游盈隆今年7月評論民進黨發動大罷免完敗，直指立委沈伯洋是民進黨之恥應辭去立委，聯電創辦人曹興誠則反批游盈隆「因無油水可撈」退出民進黨，游盈隆今（21）日要求7日內道歉否則提告。

游盈隆資料照。 （圖／中天新聞）

游盈隆臉書21日發文：「今天我對曹興誠發出最後通牒。大家好。經過近3個月冷靜、理智、全盤思考後，我今天已委請國內聲譽卓著的永信律師事務所，向曹興誠先生發出律師函。這是哀的美敦書(Ultimatum)，請曹興誠先生於文到後7日內就不實誹謗本人為中共地下黨員、誹謗本人曾稱【花蓮人民主程度低】、毀謗本人退出民進黨【係因無油水可撈等等言論】公開道歉。如逾期未履行，本人將依法提告。我重視且珍惜名譽，因為名譽不僅僅是個人的第二生命；因此，我絕不姑息養奸，我必將聲討任何意圖謀殺我人格與榮譽的不正行為。」

曹興誠資料照。 （圖／中天新聞）

此事源於726民進黨推動的大罷免失敗，游盈隆批評沈伯洋是民進黨之恥，該辭去立委，曹興誠隨即發文直指游盈隆是民進黨叛徒，而且綠營支持其3次參選花蓮縣長、2次參選立法委員，結果通通落敗，後來在2015年爭取黨內提名參選新北市立委失敗，「覺得民進黨內已無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。」游盈隆當時回應，曹興誠發文通篇充斥不實資訊，極盡謾罵、造謠、抹黑、挑撥離間及誹謗，已足以構成刑法加重誹謗罪，將擇日提起告訴，尋求司法正義，將曹興誠繩之以法，以儆效尤。

曹興誠資料照。 （圖／中天新聞）

