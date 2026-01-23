游盈隆無黨籍！傅崐萁：迎向光明不簡單

▲行政院祕書長張惇涵與中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆等人，今（23）日拜會國民黨立法院黨團。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 行政院祕書長張惇涵與中選會主委被提名人、台灣民意教育基金會董事長游盈隆等人，今（23）日拜會國民黨立法院黨團，國民黨團總召傅崐萁說，總統賴清德上任以來，針對重要人事提案提名，願意聽在野黨的聲音，這是朝野合作好的開始，新的一年朝野如果要喝和解咖啡，馬年要馬到成功或是放馬過來，都沒有問題。

傅崐萁也提到，國家正同時面臨兩岸關係緊張、區域安全風險升高，以及國際強權對台灣提出諸多要求的多重壓力，這些都是台灣歷經三代人努力打下的基礎，卻可能在短短一、兩年內遭遇重大挑戰，甚至出現產業外移的風險。不過無論是兩岸局勢，或是來自國際的談判壓力，執政者都更應與在野黨攜手合作，讓在野黨成為政府對外談判時最堅實的後盾，唯有如此，談判時腰桿才能挺直，真正替國人爭取最大利益。

國民黨團書記長羅智強也說，中選會正副主委及委員被提名人到國民黨黨團拜會，象徵一個「好的開始」，他對中選會主委與委員的期待其實很單純，歸結為「超越黨派、依法行政、公正公平」這12個字。他批評前任主委李進勇無法真正超越黨派，希望新的中選會委員們，能真正回歸法律與公平本位。

張惇涵發言則說，執政黨與在野黨溝通的心胸都一直敞開，朝野合作才能往前走，也希望傅崐萁能夠對台灣有信心，現在台股屢創新高，就是最好的證明，無論朝野要如何競爭，更重要是為兩千三百萬人共同合作。

游盈隆則稱讚傅崐萁有政治家的風範，未來中選會將秉持「超越黨派、依法行政、公正公平」的原則，維持絕對中立、專業與客觀立場。中選會不是為特定政黨服務，而是為所有政黨、候選人與選民服務，期盼朝野共同支持，讓社會看見全新的中選會樣貌。傅崐萁與游盈隆認識多年，不過他今對於游盈隆身分感到訝異，游解釋他已退黨多年。傅崐萁稱讚他，「迎向光明！」

行政院去年12月提出中選會委員名單，提名游盈隆擬任委員並出任主委，胡博硯擬任委員並為副主委；其餘委員提名人包括黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦），上述人選任期皆至2029年11月3日止。此外，政院另提名桃園市前副市長陳宗義擬任委員，任期至2027年11月3日止。

