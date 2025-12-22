游盈隆獲提名中選會主委 吳子嘉揭他1特質：民進黨裡找不到

行政院今（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉祝賀游盈隆獲得提名，並稱游是個正派、耿直的人，而「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，這在民進黨裡找不到。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

廣告 廣告

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆擬任委員並為主任委員、胡博硯擬任委員並為副主任委員。其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

吳子嘉今天在其主持網路節目《董事長開講》祝賀游盈隆獲得提名，並表示，游只比自己小1歲、與自己的年齡相當，在這個情況下還為國服務，自己感到非常敬佩，「在這邊預祝成功」。他指出，游盈隆是個正派、耿直的人，而「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，這在民進黨裡找不到，且游有一個好處，就是不太會妥協、偷雞摸狗，雖然有很多人不喜歡游，但游還是會講真話，並且會堅持自身看法。

不過，吳子嘉也坦言，現在的氣氛有點怪，因為在野陣營上周剛決定要彈劾總統賴清德，現在又要表決一個包括朝野私下溝通好的中選會委員人事案，「表決的氣氛很奇怪」。他直言，這個人事案不知會破局還是成局，但基於對游盈隆的理解，自己百分百相信，游的人格非常適合中立、堅守原則的職務。

【看原文連結】