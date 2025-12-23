游盈隆獲提名中選會主委 吳子嘉讚他1人格特質：在民進黨裡找不到

​行政院日前公布中選會委員提名名單，其中台灣民意基金會董事長游盈隆擬出任中選會主委，引發外界討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》表示，祝賀游盈隆獲得提名，游盈隆的這項人格特質，是社會最缺乏的一種素質，在民進黨裡找不到。

行政院公布中選會新人事提名名單，其中台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任中選會委員並為主任委員，東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員，其他人選分別為律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦）。

廣告 廣告

對此，吳子嘉表示，祝賀游盈隆獲得提名，游盈隆只比自己小1歲，在這個情況下還為國服務，讓他感到非常敬佩，「在這邊預祝成功」。他也指出，游盈隆是個正派、耿直的人，而「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，這在民進黨裡找不到，且游盈隆有一個特點，就是不太會妥協、偷雞摸狗，雖然有很多人不喜歡游盈隆，但游盈隆還是會講真話，並且會堅持自身看法。

但話鋒一轉，吳子嘉坦言，現在的氣氛有點怪，因為在野陣營上周剛決定要彈劾總統賴清德，現在又要表決一個包括朝野私下溝通好的中選會委員人事案，「表決的氣氛很奇怪」。他直言，這個人事案不知會破局還是成局，但基於對游盈隆的理解，自己百分百相信，游盈隆的人格非常適合中立、堅守原則的職務。

更多風傳媒報導

