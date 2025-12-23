游盈隆獲提名中選會主委 「學弟」陳揮文1理由喊：很可惜

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，和游盈隆同樣曾就讀花蓮高中的資深媒體人陳揮文直言，對於游被提名為中選會主委，自己認為很可惜，因為相較於擔任中選會主委，「做民調」這條路比較長。

行政院發言人李慧芝表示，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆擬任委員並為主任委員、胡博硯擬任委員並為副主任委員。其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

廣告 廣告

而針對接受提名出任中選會主委一事，游盈隆今天在臉書發文表示，接受提名時，自己心裡已經覺悟，這是苦差事、跳火坑，不是爽缺更非肥缺，但基於當前時局困頓，社會苦悶、人心浮動，如果這時出來，能為台灣做點有意義的事也是值得，所以才接下這個重擔。他強調，自己接下來就是「過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

陳揮文今天在政論節目《新聞大白話》表示，游盈隆是自己高中的學長，對於游被提名為中選會主委，自己認為很可惜，「怎麼中選會主委你就好了」。他指出，中選會主委一任4年，得連任一次，台灣民意基金會長年在做民調，自己寧願游盈隆繼續把民調做下去，因為這條路比較長。

【看原文連結】