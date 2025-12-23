游盈隆獲提名中選會主委「會投票相挺嗎」？ 綠黨團表態了

行政院22日提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委，相關消息引發外界關注。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（23）日表示，社會各界對游盈隆有不同看法，這是必然，而民進黨團也會未來會嚴守適格、適任原則審查這份名單；至於對各人選的評論，應該留待審查時，各黨團自然會表達。

民進黨立院黨團今日上午舉行輿情回應記者會，鍾佳濱表示，此次由行政院院長提出中選會的委員名單，事前有透過函請各朝野黨團提供推薦人選，民進黨黨團則沒有推薦人選，因此在參考其他在野政黨黨團推薦人選之後，提出這份名單。

鍾佳濱表示，行政院所提出來的名單，可想而知在目前的政治氛圍之下，某黨團提出的名單，其他政黨的支持者可能不會滿意，這是可以事先得知的，但中選會是一個獨立機關，為了主持國家重要的各項選務，未來在立法院審查時會嚴守適格、適任來方式來審查這份名單，尊重社會各界的討論。

至於游盈隆過往言行是否影響民進黨團的投票意願？鍾佳濱坦言，同意權的行使雖要審查是否適格、適任，但無疑會帶有政治審查的意味，但在歷經了人事同意權在立法院遭強力杯葛跟抵制之後，他們希望獨立機關的中選會能趕快通過審查，讓其有效運作。

鍾佳濱說，游盈隆不管是擔任學校教職或在社會上主持其他機構，社會各界對游有不同看法是必然的。未來如果游盈隆能通過審查的話，中選會是一個獨立機關，因此擔任主任委員的人就必須嚴守公正主持選務的要求。目前這份名單公布後，還沒有進入到立法院審查，「對於各人選的評論，應該留待審查的時候，各黨團自然會表達。」

