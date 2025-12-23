游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇曝藍委群組態度

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委。國民黨立委王鴻薇透露，國民黨立委群組有討論此事，當中沒有太質疑人選，但也沒有人大力支持人選，不過她個人是可以接受，但最終仍必須尊重黨團意見。

王鴻薇今在政論節目《大新聞大爆卦》中透露，相關消息昨天才釋出，群組有討論到此事，但藍委間並沒有太質疑人選，但也沒有人大力支持人選；王強調，通常黨團幹部會做建議，且國民黨黨團跟民眾黨黨團的幹部合作密切，可能會先交換意見，接著提到黨團大會上做最後決定。

王鴻薇表示，不排除國民黨有可能支持游盈隆擔任中選會主委，但她目前只能先說她的個人意見，對於游盈隆要擔任中選會主委這個角色，她可以接受，但最終仍必須尊重黨團最後意見；不過王強調，她尊重各黨團提供的人選，在乎的是能不能行駛超然獨立的公正立場，而游過去是民進黨，後來退黨，並不是因為要當中選會主委而退黨，如今是無黨籍身分，這部分可以接受。

王鴻薇進一步指出，在馬英九時期，中選會主委人事從來不會用國民黨籍或國民黨性堅強的人當主委，因其尊重中選會是獨立公正超然的機構，未料民進黨執政以後，用李進勇當中選會主委，且其在當主委前一天還是民進黨籍，卸下身分後又立刻恢復民進黨籍，僅是形式上假裝不是民進黨。

關於游盈隆接受提名出任中選會主委一事，游今發聲表示，接受提名時，心裡已經覺悟，這是苦差事，跳火坑，不是爽缺，更不是肥缺，「但基於當前時局困頓，社會苦悶，人心浮動，基於如果這個時候出來，能為台灣做點有意義的事，也是值得的心情，才接下這重擔」。

