游盈隆獲提名任中選會主委 他盛讚游「1特質」：民進黨裡找不到

台灣民意基金會董事長游盈隆將獲行政院長卓榮泰提名為中選會委員並為主任委員。 圖：林朝億／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中，台灣民意教育調查基金會游盈隆將出任中選會委員並為主委，副手則是東吳大學法律系教授胡博硯。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉盛讚游盈隆為人正派，直呼這是社會最缺乏、在民進黨裡找不到的一種素質。

行政院發言人李慧芝昨日表示，國民黨與民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院長卓榮泰在審酌後，確定7名中選會委員提名人選。其中，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

至於其他5名中選會委員人選，李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

對於這項人事案，吳子嘉在節目《董事長開講》中祝賀好友游盈隆獲得提名，並表示游盈隆無論在學養、政治歷練或人格特質等方面，都展現出正派風範；在與自己年齡相仿的情況下，仍願意持續為國家服務，讓他由衷感到敬佩。

吳子嘉也分析游盈隆優點，包括他不跟人偷雞摸狗，也不容易妥協，並盛讚他是一個耿直的人。「有很多人不喜歡他，但他講話講真話。他觀點很可能是錯誤的也不一定，但他非常堅持自己的看法，而且是正派人。」

他強調，「正派」是這個社會最缺乏的一種素質，「在民進黨裡找不到，民進黨沒有正派人，都是狗，都是一些偷雞摸狗的貨色，像柯建銘就是第一名的偷雞摸狗」。

雖然吳子嘉盛讚游盈隆是好人才，不過現在朝野氛圍詭異，尤其先前藍白宣布彈劾賴清德，現在又要表決一個朝野私下溝通好的中選會委員人事案。他直言，這個人事案不知會破局還是成局，但基於對游盈隆的理解，自己百分百相信，游的人格非常適合這個中立、堅守原則的職務。

