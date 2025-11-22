游盈隆發最後通牒 要求曹興誠7天內道歉

▲聯電創辦人曹興誠發動大罷免，與台灣民意基金會董事長游盈隆數度槓上。（圖／記者林柏年攝，2025.07.25）

[NOWnews今日新聞] 大罷免期間，聯電創辦人曹興誠與台灣民意基金會董事長數度槓上，曹興誠酸游盈隆是「民進黨內奸」，當年退出民進黨「因無油水可撈」，游盈隆忍了3個月，對曹興誠發出最後通牒，要求曹興誠七日內公開道歉，否則將正式提告。

游盈隆說，他已在經過近三個月的冷靜與全盤思考後，委託律師事務所向曹興誠寄送律師函，要求對方在收到後七天內，就指控他是「中共地下黨員」、稱他批評「花蓮人民主程度低」、並指其離開民進黨是「因無油水可撈」等不實言論，公開道歉。

游盈隆指出，他高度重視個人名譽，不容許任何損害人格的指控持續散布。他強調，若曹興誠未在期限內道歉，他將依法律程序正式提告，以維護自身名譽與社會評價。

