游盈隆等被提名中選會 民眾黨團：樂見優秀人才早日進入

[Newtalk新聞] 對於行政院今(22)日提名中選會委員，主委包括台灣民意基金會董事長游盈隆及藍白推薦的3名人選，民眾黨團回應，該黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。這也是近兩週朝野嚴重對立下，少見的正面互動。

行政院今日公布中選會提名人選，主委將由台灣民意教育基金會游盈隆董事長擔任，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擔任副主委，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

對此，民眾黨團回應，有關行政院終於提出中央選舉委員會委員提名名單，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，該黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，中選會有六位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，卓榮泰院長曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

民眾黨團表示，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，該黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

