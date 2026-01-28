游盈隆表態挺公投綁大選 直言不在籍投票「是場災難」

游盈隆表態支持公投綁大選，並認為在法規已延長公告期後，不應因 2018 年的選務混亂而因噎廢食。（資料照片／王侑聖攝）



2026年選舉將至，公投與大選合併辦理再次成為焦點。中選會主委被提名人游盈隆於今天（28日）坦言，2018年的選務混亂確實是一場噩夢，主因在於當時有10項公投案，且公告後僅1個多月便進行投票，導致選務馬力失控。他指出，後續法律已將公告期由1個月延長至3個月，並強調自己支持公投綁大選，認為其立意甚佳，不應因過去經驗而「倒洗澡水連嬰兒也一起倒掉」。

帶中選會提名人拜訪立委 強調不會重蹈覆轍

立法院內政、司法及法制委員會當天上午召開聯席會議，審查行政院函送的7位中選會委員名單，包含主委被提名人游盈隆、副主委胡博硯，以及委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義，行政院秘書長張惇涵與全體被提名人皆出席與會。

針對民進黨立委黃捷詢問上任後是否維持支持公投綁大選的立場，游盈隆表示，由於法律已經修正，他絕對支持且沒有不支持的空間；至於黃捷質疑如何解決2018年邊投票邊開票、開票至凌晨，以及因公投與人投票掛鉤導致議題討論不足等實務問題，游盈隆說明，當年亂象有其原因，除準備時間僅有1個月過短外，選務人員中軍公教須占一半的比例。他指出，目前法律將公告期延長至3個月，也將軍公教比例下修為三分之一，皆有利選務推動。

支持公投綁大選 稱不在籍投票是「一場災難」

對此，黃捷進一步要求保證任內絕不再發生2018年的「噩夢」時，游盈隆僅回會「盡力而為」，黃捷則強調：「這個要請你保證！」此外，民進黨立委陳培瑜亦對公投綁大選表達關注，游盈隆表示公投綁大選事關「大是大非」，並列舉2004年民進黨提出的2項公投，以及2008年國、民兩黨各提2項、共4項公投案，過去都有順利完成辦理的經驗。

至於民眾黨在立院賣力推動的「不在籍投票法草案」，游盈隆表示以現階段來說，若要在九合一選舉時實施不在籍投票，「肯定是一場災難」，而最好的解決方式就是分階段實施。（責任編輯：呂品逸）

